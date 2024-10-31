В Польше во время задержания полицейскими умер украинец

В Польше во время задержания полицией скончался 48-летний гражданин Украины. Инцидент произошел около города Ключборк в Опольском воеводстве. Об этом сообщает RMF FM.

Отмечается, что украинец приехал для трудоустройства в одну из фирм в селе Кшивизна. Владелец фирмы вызвал полицию из-за агрессивного поведения мужчины.

Когда полицейские прибыли на место, гражданин Украины отказался назвать себя и не реагировал на их команды, хотя разговаривал на польском языке. Правоохранители решили доставить мужчину в участок для установления его личности, но он начал сопротивляться.

«Правоохранители пытались одеть на него наручники и применили разные приемы, но вдруг 48-летний мужчина потерял сознание», — говорится в сообщении.

Скорая помощь, вызванная на место происшествия, не смогла вернуть мужчину к жизни.

Прокуратура начала расследование по факту непреднамеренного убийства. Проведут вскрытие, а также токсикологическую и гистопатологическую экспертизу тела умершего.

Напомним, в Польше два украинских подростка разбились насмерть, убегая от полиции.