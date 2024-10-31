Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Польше во время задержания полицейскими умер украинец

В Польше во время задержания полицейскими умер украинец

Александр Панько
31.10.24 14:39
135
В Польше во время задержания полицейскими умер украинец

В Польше во время задержания полицией скончался 48-летний гражданин Украины. Инцидент произошел около города Ключборк в Опольском воеводстве. Об этом сообщает RMF FM.

Отмечается, что украинец приехал для трудоустройства в одну из фирм в селе Кшивизна. Владелец фирмы вызвал полицию из-за агрессивного поведения мужчины.

Когда полицейские прибыли на место, гражданин Украины отказался назвать себя и не реагировал на их команды, хотя разговаривал на польском языке. Правоохранители решили доставить мужчину в участок для установления его личности, но он начал сопротивляться.

«Правоохранители пытались одеть на него наручники и применили разные приемы, но вдруг 48-летний мужчина потерял сознание», — говорится в сообщении.

Скорая помощь, вызванная на место происшествия, не смогла вернуть мужчину к жизни.

Прокуратура начала расследование по факту непреднамеренного убийства. Проведут вскрытие, а также токсикологическую и гистопатологическую экспертизу тела умершего.

Напомним, в Польше два украинских подростка разбились насмерть, убегая от полиции.

Тэги: полиция, Польша, украинец

Комментарии

Статьи

27.10.24 22:55

ТОП коррупционеров Украины 2024 года /обновлено/

Автор: Александр Панько

Дайджест

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство
05.10.24 21:34

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.10.24 16:18

Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком

31.10.24 15:31

Зеленский рассказал, договорятся ли Киев и Будапешт о НАТО

31.10.24 13:27

В ОП рассказали о «переговорах» об отказе от ударов по энергетике

31.10.24 12:47

Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за «слива» в медиа

31.10.24 12:18

Дуда назвал препятствие вступлению Украины в Евросоюз

31.10.24 11:46

Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»

31.10.24 11:24

Путин не победит Украину, даже с поддержкой КНДР, — Остин

31.10.24 10:53

Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все требования с 2022 года

31.10.24 10:33

Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС

31.10.24 11:24

Путин не победит Украину, даже с поддержкой КНДР, — Остин

31.10.24 10:15

Андрей Костин уволен с должности генпрокурора

31.10.24 10:14

Покровск полностью заблокируют на въезд и выезд

31.10.24 09:26

Зеленский высказался о возможности участия Путина в саммите мира

30.10.24 10:38

Китай, Россия и КНДР наращивают ядерный потенциал, и это не просто бряцание оружием, — Bloomberg

30.10.24 09:25

В России отработали нанесение ядерного удара

29.10.24 15:34

Стало известно, когда в «Резерв+» можно будет оформить отсрочку от мобилизации

29.10.24 14:34

В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации

29.10.24 13:20

Стало известно, когда в киевских домах включат отопление

29.10.24 12:42

Умер нардеп от партии «Голос» Олег Макаров

25.10.24 13:50

НАТО, КНДР и компромиссы: Путин сделал ряд резонансных заявлений по Украине

25.10.24 13:49

Путин рассказал о «секретном предложении» от Украины

25.10.24 14:06

В Украине завершается сбор урожая: ключевые показатели

25.10.24 12:30

Бразильцы узнали о порно кое-что новое

25.10.24 16:32

Моди пообещал помочь восстановить мир в Украине

25.10.24 13:03

Британцы установили связь между фастфудом и детским ожирением

28.10.24 16:33

Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в ноябре

25.10.24 14:07

Цены на газ снова растут – достигнут максимум этого года

25.10.24 13:49

В выходные украинцев ждет весьма интересная погода

25.10.24 11:06

В Запорожье сгорел приют для животных – погибли собаки

Фото и Видео
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
В России отработали нанесение ядерного удара
В России отработали нанесение ядерного удара
В Аргентине обрушился гигантский отель
В Аргентине обрушился гигантский отель
В Осло трамвай врезался в магазин
В Осло трамвай врезался в магазин
Появилось видео, как Харрис едва не лишилась руки на заводе
Появилось видео, как Харрис едва не лишилась руки на заводе
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
Коринна Копф заработала на эротических фото... 67 миллионов
Коринна Копф заработала на эротических фото... 67 миллионов
Тайсон Фьюри рассказал, готов ли к реваншу с Александром Усиком
Тайсон Фьюри рассказал, готов ли к реваншу с Александром Усиком
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.