Япония даст Украине более трех миллиардов долларов из замороженных российских активов

Власти Японии дадут Украине 471,9 миллиарда иен (3,09 миллиарда долларов) из общей суммы в 50 миллиардов в рамках кредитов от G7 для нашей страны, погашение которых предполагается за счет доходов от замороженных активов России. Эту информацию подтвердило местное правительство.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе лидеры G7 заявили о достижении соглашения по вопросу выделения кредитов Украине. Ожидается, что они будут полностью выплачены с декабря 2024-го года по 31 декабря 2027-го года, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных российских активов.

Ранее Украина получила очередной крупный транш от МВФ.