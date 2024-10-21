Погода немного побалует украинцев в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине погода должна порадовать. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что во вторник, 22 октября, по стране будет без осадков, в западных областях ночью и утром местами ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, на побережье морей до плюс 8, в Карпатах 1-3 мороза. Днем прогреется до плюс 12-17.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 3-5 тепла, днем плюс 14-16.

Отмечается также, что в среду, 23 октября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 2-7, днем 10-15 тепла, на юге страны и Закарпатье плюс 13-18.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 4-6, днем 13-15 тепла.

Ранее Шмыгаль оценил ситуацию со стартом отопительного сезона в Украине.