В НБУ объяснили, станет ли криптовалюта платежным средством в Украине

Председатель НБУ Андрей Пышный пояснил, почему криптовалюта не станет платежным средством в нашей стране. Его слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Глава финансового регулятора признал: «Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа. Работаем ли мы над этим вызовом? Да, работаем».

Сообщается, что уже состоялось несколько технических миссий МВФ, целью которых было глубокое изучение разного опыта и наработка комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов, которые учли бы европейский опыт и требования по финансовому мониторингу.

По его словам, с введением лимита на P2P-переводы в 150 тысяч гривен в месяц с 1 октября недобросовестные лица будут более активно использовать криптоактивы в своей деятельности и объем операций с криптоактивами возрастет.

Он добавил: «Поэтому понимаем, что шаг за шагом, по крайней мере, в части мандата НБУ, мы должны создать максимально прозрачные и понятные правила игры на этом рынке».

Говорится, что сегодня рынок виртуальных активов «это то, что на дне и в основном обслуживает теневой оборот и схемы оптимизации».

Финансист рассказал: «Я понимаю, что это требует от нас и других стейкхолдеров ответной реакции. В частности, с нашей стороны мы усилили регуляции относительно фактов безлицензионной деятельности, которая часто связана с функционированием именно рынка виртуальных активов».

Разъясняется, что принятие в целом 8 октября закона №11043 об усовершенствовании функций НБУ по государственному регулированию рынков финансовых услуг даст возможность НБУ еще лучше настроить его механизмы регулирования для предупреждения злоупотреблений в платежных операциях.

Кроме этого НБУ желает улучшить взаимодействие с другими стейкхолдерами, такими как Министерство внутренних дел и Государственная налоговая служба.

Впрочем, Андрей Пышный признает, что сегодня еще нет готового решения о законодательном урегулировании рынка виртуальных активов, под которым мог бы подписаться НБУ.

Резюмируется: «Поэтому должны вместе с коллегами из других институтов критически переосмыслить эту ситуацию и, проанализировав уже наработанное, сфокусироваться над поиском оптимальных решений для обновления законодательства. Работа над этим тоже продолжается».

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