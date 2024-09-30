В Волынской области погиб ребенок из-за падения в зернохранилище

В Волынской трагически погиб ребенок. Мальчик упал в зернохранилище, его не удалось спасти. Об этом сообщает управление ГСЧС в Волынской области в Facebook.

Трагедия произошла 28 сентября в селе Майдан Ковельского района. Спасатели получили уведомление о падении ребенка в зернохранилище.

На место происшествия прибыли спасатели 21-го ДПРП поселка Голобы, выгребли зерно из хранилища. Ребенка удалось извлечь из зернохранилища и передать его работникам медицинской службы.

К сожалению, реанимировать мальчика не удалось.

Напомним, на Харьковщине от взрыва планшета погиб ребенок.