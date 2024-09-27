Синоптики рассказали украинцам, где в выходные пройдут дожди

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в субботу, 28 сентября, умеренные дожди с грозами ожидаются ночью на крайнем западе страны, днем в западных и Житомирской областях. При этом значительные дожди пройдут днем местами на Закарпатье и во Львовской области. На остальной территории Украине будет без осадков. Ветер будет преимущественно южный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 13-18; днем 23-28 тепла, в большинстве западных областей плюс 19-24.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью плюс 16-18, днем ​​25-27 тепла.

Также информируется, что в воскресенье, 29 сентября, в западных и Житомирской областях будет облачно с прояснениями, кроме этого тут пройдут умеренные, местами значительные дожди. В Киевской, Черниговской и Винницкой областях днем ​​местами пройдут кратковременные дожди с грозой. На остальной территории страны будет сухо. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, днем ​​в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.

Ночью плюс 11-16, днем ​​24-29 тепла, в Киевской, Черниговской и Винницкой областях плюс 18-23. На высокогорье Карпат ожидается сильный дождь, температура в течение суток будет 3-8 тепла.

В украинской столице послезавтра должно быть без осадков, а вот днем ​​местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-18 м/с. Ночью плюс 14-16, днем ​​20-22 тепла.

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