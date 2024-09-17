Россияне казнили украинского военного жутким способом

Россияне казнили пленного украинского военного с помощью меча. Об этом поведал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он сообщил: «Очередное военное преступление – россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно осознать. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! Сколько еще мир будет смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение любыми нормами и законами?».

Чиновник отметил, что уже направил письма международным организациям, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России.

Резюмируется: «Отдельно отмечу, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако, видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 635 880 солдат.