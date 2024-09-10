Стало известно, когда загрязненная вода дойдет до Киевщины

Загрязненная вода в реке Десна может дойти до Киевской области ориентировочно 14-16 сентября. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов во вторник, 10 сентября.

Утверждается, что по состоянию на сегодняшний день в отобранных пробах питьевой воды вблизи Киева превышение по санитарно-химическим и бактериологическим показателям не выявлено.

Вместе с тем Минприроды сотрудничает с Киевводоканалом по разработке комплекса мер в случае возможного ухудшения качества воды у питьевых водозаборов. Отмечается, что на сегодняшний день такие риски отсутствуют.

«По состоянию на 10 сентября загрязнение в реке Десна продвинулось ориентировочно на 191 км (возле с. Шестовица) от вхождения реки Сейм в Десну. При визуальном осмотре загрязнение фиксируется точечно и не имеет однородного характера. В районе с. Шестовица наблюдается помутнение воды, специфический запах, скопление мелкой рыбы вдоль берега, единичные случаи гибели рыбы. Ниже по течению — признаки загрязнения не зафиксированы», — говорится в сообщении.

В целом по Десне в Черниговской области идет процесс перемещения загрязнения по руслу реки. Наихудшие показатели фиксируются в селе Боромики и в Чернигове. Вместе с тем возле Чернигова фиксируется улучшение ситуации и единичные факты гибели рыбы.

В реке Сейм в Сумской и Черниговской областях ситуация постепенно улучшается, содержание растворенного кислорода медленно растет, однако все еще ниже нормы.

Напомним, около Чернигова потемнела вода в Десне. Фиксируется массовый мор рыбы.