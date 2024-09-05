Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия тайно закупает товары двойного назначения у Индии после ограничений со стороны Китая, — FT

Россия тайно закупает товары двойного назначения у Индии после ограничений со стороны Китая, — FT

Александр Панько
05.09.24 12:22
154
Россия тайно закупает товары двойного назначения у Индии после ограничений со стороны Китая, — FT

Россия втайне покупала товары двойного назначения в Индии и изучала возможности строительства в этой стране. Об этом свидетельствуют истоки переписки. Об этом сообщает Financial Times.

По данным FT Россия изучала возможности создания в Индии компонентов гражданского и военного назначения для военных.

В частности, российское министерство промышленности и торговли разработало конфиденциальные планы потратить около 82 млрд рупий (1 млрд долларов — ред.) в защиту критически важной электроники через скрытые от западных правительств каналы. Целью было использовать «значительные резервы» рупий, накопившихся российскими банками от продажи нефти в Индию. Россия рассматривала Индию как альтернативный рынок для поставки критически важных товаров, «ранее поставлявшихся из недружественных стран».

Как пишет издание, к утечке документов причастен российский чиновник Александр Гапонов, являющийся заместителем начальника отдела «радиоэлектроники» министерства.

В частности, в 2022 году он обратился в Консорциум по внешнеэкономической деятельности и международному межгосударственного сотрудничества в промышленности и попросил предоставить планы по покупке важнейших компонентов в Индии. Однако ему ответили, что уже готов «конкретный план», состоящий из пяти этапов.

Россия и Индия должны создать закрытую платежную систему для торговли, которую не смог бы контролировать Запад. В документах отмечено, что в середине 2022 года торговля в нескольких категориях товаров резко возросла.

В Индии Россию заинтересовали товары двойного назначения, которые можно использовать в качестве компонентов техники, дронов и других оборонных средств. Ведь снабжение этих товаров в РФ значительно было ограничено санкциями. Кроме этого, РФ планировала инвестировать в российско-индийские предприятия по разработке и производству электроники для того, чтобы обойти санкции.

Одним из поставщиков РФ на сумму в 4,9 миллиарда долларов указана индийская компания Innovio Ventures. Речь о поставках дронов, а также электронного оборудования.

Напомним, Россия использует золото для оплаты китайских товаров.

Тэги: Индия, Россия

Комментарии

Статьи

05.09.24 10:13

Коррупционные схемы в «Укрнафте» и «Укртатнафте»: как один человек играет на две компании

Автор: Богдан Петренко, для «Фраза»

Дайджест

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
28.08.24 20:30

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.09.24 13:42

Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска

05.09.24 13:14

Канадцы раскрыли секрет счастья

05.09.24 12:48

Ким Чен Ын казнил несколько десятков чиновников из-за наводнения в КНДР

05.09.24 12:19

Итальянцы узнали о порнографии кое-что неожиданное

05.09.24 11:40

В ряде населенных пунктов Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей

05.09.24 11:24

Ученые объяснили, почему полезно посещать церковь

05.09.24 11:22

В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс

05.09.24 11:18

Беларусь перебросила технику и военных к границе с Литвой

05.09.24 10:44

Путину срочно разрабатывают «эликсир вечной жизни», — The Times

05.09.24 13:42

Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска

05.09.24 11:22

В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс

05.09.24 10:44

Путину срочно разрабатывают «эликсир вечной жизни», — The Times

05.09.24 09:34

Шольц анонсировал передачу Украине еще 17 систем ПВО IRIS-T

05.09.24 09:14

«Укрэнерго» резко снизит объем отключений в четверг

04.09.24 14:43

Сейчас лучшее время для нападения КНР на Россию, — The Telegraph

04.09.24 10:51

Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки

04.09.24 10:20

Германия передаст Украине еще 6 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T

04.09.24 09:58

Глава МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку

04.09.24 09:38

Обстрел Львова: семеро погибших, среди них есть дети

30.08.24 14:07

В Киеве люди начали умирать от жуткой заразы

02.09.24 06:43

Российский удар по Киеву: власти обновили информацию о последствиях

29.08.24 14:13

ЦРУ рассказало о теракте, который планировали на концерте Тейлор Свифт в Вене

30.08.24 16:57

Ученые научились добывать электричество из Wi-Fi и Bluetooth

29.08.24 16:38

На Солнце появилось пятно в виде сердца

31.08.24 12:12

Ника Кожушко: молодая художница погибла во время обстрела Харькова

30.08.24 14:30

Итальянцы придумали необычный способ добычи серебра

30.08.24 15:44

Стало известно о финансовом состоянии Telegram

30.08.24 13:55

Украинцам рассказали, какой будет погода на стыке лета и осени

30.08.24 15:19

Немцы обнаружили очень необычную бактерию

Фото и Видео
В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс
В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс
В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс
В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс
В США расстреляли детей – погиб ребенок
В США расстреляли детей – погиб ребенок
На карибском карнавале в Нью-Йорке произошла кровавая бойня
На карибском карнавале в Нью-Йорке произошла кровавая бойня
В Киеве возле одного из ЖК произошла стрельба из-за собаки. Есть раненый
В Киеве возле одного из ЖК произошла стрельба из-за собаки. Есть раненый
Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа
Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа
Нудисты в Марселе теперь могут посетить «голую выставку»
Нудисты в Марселе теперь могут посетить «голую выставку»
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после атак РФ
Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после атак РФ
Соник 3 (2024): трейлер и дата выхода
Соник 3 (2024): трейлер и дата выхода
Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера
Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.