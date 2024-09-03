В Украину идет долгожданное похолодание – прогноз синоптика

Синоптик Гидрометцентра Иван Семилит порадовал украинцев. Он поведал изданию NV, что скоро в нашей стране наконец-то похолодает.

По его словам, в течение следующих трех суток на юге, в большинстве центральных областей и на востоке Украины пройдут кратковременные дожди с грозами.

Причина – циклон, образовавшийся над Черным морем.

Отмечается, что на остальной территории страны будет преобладать поле повышенного давления, что обусловит сухую погоду, объясняет он.

Эксперт небесной канцелярии добавляет, что воздушные массы в течение недели будут перемещаться преимущественно с северо-востока со скоростью 5-12 метров в секунду.

Специалист сказал: «В восточной части страны местами ожидаем порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Ветрено будет в Харьковской, Луганской, Донецкой областях».

Кроме этого сообщается, что дневная температура на этой неделе несколько изменится, так что похолодает, но не слишком. Начиная со среды, она не будет превышать отметку плюс 29 градусов.

Уточняется, что ночью температура воздуха в большинстве областей будет достигать 15-20 тепла, и лишь на западе будет плюс 12-17.

Впрочем, несмотря на это, в большинстве регионов продолжает удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Информируется, что до 7−8 сентября, ситуация вряд ли изменится: «В южных областях будут местами кратковременные дожди, грозы, а дневные температурные максимумы по всей стране останутся в пределах 23-29 тепла».

Что касается Киева и области, то в течение недели тут будет сухо. Во второй половине недели произойдет незначительное снижение температуры. Ночью будет плюс 16-18, а днем до 27 тепла.

Синоптик признает, что наступление метеорологической осени в Украине пока не предвидится: «Метеорологическая осень фиксируется тогда, когда средняя суточная температура пересекает отметку 15 градусов в сторону понижения».

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