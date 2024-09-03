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Новости > Выявлен новый неочевидный фактор риска инфаркта

Выявлен новый неочевидный фактор риска инфаркта

Александр Панько
03.09.24 14:43
127
Выявлен новый неочевидный фактор риска инфаркта

Медики из ЕС выявили новый неочевидный фактор риска инфаркта. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что жизнь в шумном районе города может повышать риск инфаркта, а также ухудшает здоровье выживших после инфаркта.

Во время опыта врачи оценили данные четырех сотен людей в возрасте до 50 лет, которые были госпитализированы с инфарктом.

Указывается, что среди подопытных были люди с невысоким риском сердечного приступа.

Отмечается: «Многие из них проживали в шумных районах. Это может означать, что шум может повысить вероятность инфаркта у молодых людей без традиционных факторов риска».

Кроме этого был измерен уровень шума в доме каждого из них.

Информируется, что риск развития осложнений после инфаркта вырастал на 25% на каждые 10 децибел в ночное время.

Ранее медики объяснили, почему сердечникам нужно бросать курить.

Тэги: здоровье, мир, инфаркт

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