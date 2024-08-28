Финансисты рассказали, как вырос госдолг Украины

Государственный и гарантированный государством долг Украины продолжает расти. Данные на 31 июля приводит министерство финансов.

Он составил 6 триллионов 374 миллиардов гривен (155,36 миллиарда долларов).

В прошлом месяце сумма долга нашей страны стала больше на 206,16 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов).

Эксперты говорят о том, что госдолг растет в основном из-за увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

Указывается также на то, что большую часть долга Украины составляют ссуды, полученные от международных финансовых учреждений и правительств других стран.

Сообщается, что с начала этого года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга нашей страны сократилась с 6,24% до 5,6%.

Информируется, что на валютные счета правительства в июле поступило 2,483 миллиарда долларов: 2,197 миллиарда долларов от Международного валютного фонда и 286 миллионов долларов от размещения валютных ОВГЗ.

Сказано, что за обслуживание и долг в иностранной валюте было выплачено 185 миллионов долларов.

Резюмируется, что средний курс вырос за месяц с 1,3% до 40,99 гривен за доллар.

Ранее Fitch ухудшило рейтинг Украины до ограниченного дефолта.