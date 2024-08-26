Стало известно, какой будет погода в Украине в начале последней недели лета

Стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Синоптики говорят о том, что в понедельник, 26 августа, по всей стране будет сухо. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, в южной части страны днем ​​7-12 м/с.

Ночью плюс 14-19, на юге до 23 тепла. Днем плюс 29-34, на высокогорье Карпат 22-27 тепла, в южных и центральных областях местами прогреется до плюс 35-36.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 17-19, днем ​​31-33 тепла.

Эксперты небесной канцелярии также рассказали, что во вторник, 27 августа, в большинстве регионов будет сухо, лишь в южной части страны, а днем ​​и в Карпатском регионе местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с; на юге и юго-востоке, 7-12 м/с.

Ночью плюс 15-20, на юге до 23 тепла. Днем плюс 29-34.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 18-20, днем ​​31-33 тепла.

Ранее ученые выяснили, как жара влияет на экономику.