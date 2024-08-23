Синоптик рассказала, какой будет погода в День независимости Украины

Синоптик Наталья Диденко поведала о том, какой будет погода в Украине в субботу, 24 августа. Появился прогноз на День независимости.

Эксперт небесной канцелярии говорит, что завтра в большинстве областей будет сухо.

Только в Донецкой и Луганской областях возможны локальные грозовые дожди.

Говорится также, что днем будет 26-30 тепла, на востоке, южной части страны и в Днепропетровской области прогреется до плюс 31-35.

В Киеве должно быть без осадков, ожидается 28-29 тепла.

Ранее ученые выяснили, как жара влияет на экономику.