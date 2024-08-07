На Украину вновь надвигается жара – названа дата

В Украине вновь придет жара. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

Эксперт небесной канцелярии рассказала: «Что касается анонсированного вероятного возвращения сильной жары в Украину. Отмены нет, но есть уточнения. Сильная жара, по предварительным прогнозам, придет с 15 августа и начнется несколько необычно – с западных областей».

Говорится, что после этого такая погода распространится на центр, север, юг и восток нашей страны.

Специалист добавила: «Не знаю, как это повлияет на график подачи электричества, однако готовиться стоит. Может, эти отремонтированные источники позволят лучше и надежнее продержаться во время жаркого периода».

Ранее синоптики дали прогноз на август.