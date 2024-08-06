Ирина Болгар показала детей Павла Дурова

После заявления основателя «Телеграм» Павла Дурова о «ста биологических детях», которые у него есть, россиянка Ирина Болгар выложила в Инстаграм фото, как предполагается, трех из них. На фотографии — Павел Дуров на семейном празднике, трое детей и сама Ирина Болгар.

Как пишет Forbes, она родила от владельца «Телеграма» девочку Лею и двух мальчиков — Даниэля и Давида — не состоя в законном браке. Сейчас Ирина Болгар проживает в Швейцарии, тогда как сам Дуров — в ОАЭ.

По словам Болгар, последние несколько лет они с Дуровым вместе не жили, но часто встречались и путешествовали.

Forbes получил от женщины свидетельства рождения детей, где указано отцовство основателя «телеги».

«До последнего времени было известно лишь о двух детях Дурова, рожденных сокурсницей бизнесмена Дарьей Бондаренко — дочери Алине Дуровой (2009 год рождения) и сыне Михаиле Дурове (2010)», — пишет журнал.