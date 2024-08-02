Юрий и Остап Доскичи причастны к хищению сотен миллионов, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной прокуратурой недавно задержали бывшего советника Офиса президента и экс-сотрудника СБУ Артема Шило. Он подозревается в организации схемы завладения почти 100 млн грн на закупках для «Укрзализныци». Кроме громких фамилий, в этом деле есть еще одна интересная составляющая — лица, привлеченные к схеме. А некоторые, как пишут СМИ — персонально, а некоторые, как например львовские бизнесмены Юрий Доскич и Остап Доскич, предоставляя возможность схемщикам использовать счета и продукцию своих предприятий для проведения незаконных действий.

Также в публикации сообщаются следующие факты: «Юрий и Остап Доскичи являются основателями ООО «Гал-кат», специализирующейся на производстве прокатной металлургии, в том числе медных и алюминиевых проводов и кабелей. Юрий Доскич — депутат Львовского областного совета от «Слуги народа», его брат Остап — депутат Львовского горсовета от «Европейской солидарности». Кроме завода по производству проводов, братья также занимаются строительным бизнесом и обладают благотворительным фондом. Оба они являются одними из самых богатых депутатов Львовской области с сумасшедшим количеством квартир, домов и земельных участков. Компании, в которых были основателями братья Доскичи, являются фигурантами сразу нескольких уголовных дел. В результате одной из них на счета «Гал-кат» был наложен арест. Дело касалось уклонения от уплаты налогов. По постановлению судьи Печерского суда Киева в декабре 2022 года был наложен арест 5,2 млн гривен.

По результатам проведения следственных действий было установлено, что расчетные счета ООО «Гал-кат» могли использоваться для осуществления незаконной деятельности. Следствие исследовало обстоятельства, при которых должностные лица Налоговой Днепропетровской области пытались присвоить регистрационный лимит налога на добавленную стоимость компаний, находящихся на временно оккупированной территории Украины. «Указанные действия совершаются путем подделки участниками преступной группы официальных документов для получения квалифицированных электронных подписей от имени должностных лиц юридических лиц, регистрационные лимиты налога на добавленную стоимость которых в дальнейшем противоправно присваиваются и последующего совершения в системе Государственной налоговой службы Украины от имени соответствующих субъектов хозяйствование действий по регистрации налоговых накладных и проведение бестоварных операций с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Черкасской областей», — говорится в материалах дела.

Как оказалось, для своих незаконных схем, по мнению следствия, «черные» налоговики могли использовать счета «Гал-кат» братьев Доскичев. И именно поэтому на них был наложен арест, как на вещественное доказательство.

Компания «Гал-кат» является систематическим нарушителем налогового законодательства. Об этом также свидетельствует недавнее ее внесение в список «рисковых». «Этим статусом налоговая награждает компании, которые подозреваются в отмывании НДС и фиктивных операциях, а сам статус становится „черной меткой“ для контрагентов компании», — пишет журналист Евгений Плинский и подробно описывает схему, по которой компания может пытаться минимизировать налоги: «Оказалось, что за 2023 год „Гал-кат“ реализовала товаров на 3.15 млрд. грн, а приобрела товаров на 5.88 млрд... При этом из 5.88 млрд целых 3.19 млрд это были закупки по НДС... Специфика производства медной катанки в том , что 90% стоимости готовой продукции составляет металлолом меди, не облагаемый НДС, а вот готовая продукция уже облагается НДС. И на момент реализации на весь купленный лом и расходы без НДС нужно уплатить в бюджет 20%... Если сосчитать в реальных деньгах, то при сумме продажи продукции за 2023 год в 3.15 млрд грн., реальный НДС должен составить 441 млн грн, а получилось примерно 63 млн. Государство могло потерять около 380 млн грн. налогов».

Подтверждение тому, что «Гал-кат» часто приписывает себе какие закупки, которых на самом деле не было, можно найти и в судебном реестре. Так, предприятие Доскичев фигурирует по уголовному делу, касающемуся ООО «Научно-техническая и финансово-промышленная компания ВГИК», подозреваемого в осуществлении фиктивной хозяйственной деятельности для минимизации налогов. Более того, по этому же делу проходит еще одна фирма по орбите влияния Доскичев и, собственно, связывающая их с масштабным хищением на закупки для «Укрзализныци».

В период 2021-2022 годов ООО «НТИФПК «ВГИК» отразило документальное приобретение более 4,5 тыс. тонн лома меди на общую сумму более 370 млн. грн. в ООО «Контес ЛТД» и ООО «СК Втормет», имеющие признаки осуществления фиктивной хозяйственной деятельности. В дальнейшем ООО «Контес ЛТД» покупало лом меди на общую сумму более 370 млн. грн. в ООО «Техникс компани». Эта компания следствие подозревается в проведении финансовых операций с фирмами, имеющими признаки «транзитности». По другому эпизоду та же ООО НТИФПК ВГИК, используя ряд других фирм, среди которых и «Гал-кат», проводила сомнительные операции по покупке и реализации лома меди на миллионы гривен. Таким образом, по данным следствия, бюджет Украины не досчитался по меньшей мере 118 662 436 гривен налога на добавленную стоимость.

В частности, среди компаний, которые были задействованы в схеме, видим ООО «ОП «Укркабель». Это предприятие сейчас входит в группу «Укркабель» Владимира Довбенко. Но с марта 2017 по сентябрь 2022 среди основателей были также Юрий и Остап Доскичи. Компания является фигурантом уголовного дела, согласно которому группа лиц создала преступную группировку, целью которой было завладение средствами «Укрзализныци» путем поставки кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам. По материалам следствия, хищение происходило как раз в тот период, когда Доскичи находились в составе учредителей ООО «ОП «Укркабель». Организаторами схемы и руководителями ОПГ следствие считает учредителей и руководителей ООО «Эней» Владимира Котляра и Сергея Кондратенко.

В ходе досудебного расследования исследовалось несколько эпизодов, по которым были обнаружены завышенные цены на продажу медного кабеля для «Укрзализныци». Все они касаются 2021-2022 годов. Сумма ущерба для железной дороги исчисляется 117 млн гривен. Таким образом, фактически Юрий и Остап Доскичи, как учредители ООО «ОП «Укркабель» в указанный период, могут считаться приспешниками хищений государственных средств. И здесь следует обратить внимание на фирму «Эней». Она фигурирует в деле упомянутого в начале материала бывшего СБУ и экс-советника главы Офиса Президента Артема Шила. В некоторых журналистских расследованиях Шила прямо называют «смотрящим» за «Укрзализныцей» от ОП. И это отчасти подтверждается негласными следственными розыскными действиями. По одному эпизоду Шила подозревается в создании преступной группировки с целью завладения средствами «Укрзализныци» в 2021 году.

И здесь как раз и фигурирует упомянутая фирма «Эней», поставлявшая кабели для «Укрзализныци». Как отмечает журналистка Татьяна Николаенко, подробно описавшая суд над Шилом, на судебном заседании были заслушаны телефонные разговоры некоторых участников дела. Среди них можно было услышать разговор одного из руководителей ООО «Эней» Сергея Кондратенко с работником «Укрзализныци». Первый называет Шила — «серьезным чуваком», который похож на высших должностных лиц государства.

ООО «Эней» является фигурантом уголовного дела вместе с фирмой «ОП „Укркабель“, учредителями которого в период расследования среди других были львовские бизнесмены Доскичи. Декларации Юрия и Остапа Доскичей развеваются суммами со многими нулями, десятками квартир во Львове и Киеве, многочисленными земельными участками и имениями. Их называют одними из богатейших депутатов Львовщины. В то же время, анализируя уголовные дела компаний, учредителями которых они являются, удивляешься, как они все еще продолжают выходить сухими из воды. И чувствуют себя настолько спокойно, что их компания „Гал-кат“ является активным участником государственных тендеров, часто проходящих на безальтернативной основе. К примеру, в прошлом 2023 году фирма Доскичев подписала договор на поставку проводов для Львовского коммунального предприятия „Львовэлектротранс“. Сумма контракта — 20 млн гривен. И конкурентов в этом тендере, по странному стечению обстоятельств, у „Гал-кат“ не было от слова совсем.

Что ж, если следствие добралось до бывшего СБУ-шника Артема Шила по делу о хищении средств „Укрзализныци“, значит Юрию Доскичу и Остапу Доскичу скоро придется не сладко».

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