В Индии родился ребенок-монстр

В Индии родился жуткий младенец. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что ребенок сросся с другим телом, которое не было полностью развито.

У этого монстра было два лица, четыре руки и четыре ноги.

Отмечается, что недоразвитые ноги и руки торчали из груди ребенка.

Добавляется, что младенец умер через пять часов после рождения.

Резюмируется, что такая патология настолько редка, что у медиков попросту нет для нее специального названия.

Ранее мы писали, что малоизвестный вирус в Индии массово убивает людей.