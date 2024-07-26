В Индии родился ребенок-монстр

В Индии родился жуткий младенец. Об этом пишет издание Daily Mail.
Сообщается, что ребенок сросся с другим телом, которое не было полностью развито.
У этого монстра было два лица, четыре руки и четыре ноги.
Отмечается, что недоразвитые ноги и руки торчали из груди ребенка.
Добавляется, что младенец умер через пять часов после рождения.
Резюмируется, что такая патология настолько редка, что у медиков попросту нет для нее специального названия.
Ранее мы писали, что малоизвестный вирус в Индии массово убивает людей.