Байден умер? Над Капитолием приспустили флаги

Судя по онлайн-трансляции с камер наблюдения, у Капитолия спущены флаги США. В соцсетях США это уже связали с тем, что умер Джо Байден.

Ранее в Сети стала распространяться конспирологическая версия о том, что Джо Байден пережил сильнейший гипертонический криз, есть подозрения на инсульт. В данный момент он якобы находится в закрытой клинике в Делавэре, где с ним работают врачи под подписку о неразглашении. Белый Дом уже якобы приготовил проект документа об исполнении обязанностей президента Камалой Харрис.