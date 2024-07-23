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Новости > Байден умер? Над Капитолием приспустили флаги

Байден умер? Над Капитолием приспустили флаги

Александр Панько
23.07.24 00:43
88
Байден умер? Над Капитолием приспустили флаги
Судя по онлайн-трансляции с камер наблюдения, у Капитолия спущены флаги США. В соцсетях США это уже связали с тем, что умер Джо Байден.
 
Ранее в Сети стала распространяться конспирологическая версия о том, что Джо Байден пережил сильнейший гипертонический криз, есть подозрения на инсульт. В данный момент он якобы находится в закрытой клинике в Делавэре, где с ним работают врачи под подписку о неразглашении. Белый Дом уже якобы приготовил проект документа об исполнении обязанностей президента Камалой Харрис.
 
В тему: «Где Джо Байден?»: в соцсетях предполагают, что президент США мертв.
 
 

Тэги: Джо Байден

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