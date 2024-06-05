В Telegram появились любопытные функции

Мессенджер Telegram выпустил обновление – в нем появились новые функции. Об этом сообщает портал 3DNews.

Говорится, что пользователи получили возможность обмениваться сообщениями с анимированными эффектами, которые автоматически воспроизводятся при открытии чата. Об этом сообщает издание 3DNews.

Уточняется, что бесплатная версия предоставляет доступ к шести эффектам, а Premium – к нескольким сотням.

Информируется, что для добавления анимационного эффекта следует зажать и удерживать кнопку отправки и выбрать соответствующий смайлик.

Кроме этого теперь доступна возможность размещать подписи над изображениями и видеороликами, а не под ними: для этого также нужно зажать и удерживать кнопку отправки. Подписи можно редактировать и для уже отправленных публикаций.

При этом было обновлено меню при нажатии на номер телефона в сообщении. Теперь номера можно быстро добавлять в контакты.

Разработчики поведали, что работа с хештегами также была улучшена. При нажатии на хештег можно просмотреть результаты поиска по крупным публичным каналам в виде ленты публикаций или списка.

Сказано, что появилась функция сворачиваемых цитат, позволяющая выделять и форматировать текст как цитату и сворачивать его.

Резюмируется, что в версию Telegram для macOS были добавлены динамические фоны и анимации во время голосовых и видеовызовов. До этого такое оформление было доступно лишь на Android и iOS.

Ранее в поиске Google появилась любопытная финансовая функция.