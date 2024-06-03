Синоптик рассказала, каким будет это лето в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух поведала о том, каким будет нынешнее лето. Ее слова цитирует «24 канал».

По ее словам, температура воздуха будет на один-два градуса выше нормы.

Ожидается, что самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа, при этом существенные и длительные снижения маловероятны.

Она отметила: «Самые сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях».

Прогнозируется, что в южных, юго-восточных регионах, а также центральных областях Украины вероятен дефицит осадков.

Специалист предупреждает, что в случае усиления циклонической активности над Европой в Украину будут перемещаться более влажные воздушные массы.

Резюмируется: «Это обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образование локальных гроз, ливней, града и шквала».

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