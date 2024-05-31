Австралийцы поведали о пользе выкладывания фотографий еды в социальные сети

Эксперты из университета Кертина в Перте (Австралия) выяснили кое-что очень неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что фотографирование еды и публикация снимком в социальных сетях помогает сбалансировать питание.

Во время своего опыта добровольцы сравнили различные методы, чтобы вспомнить, что они ели за последние сутки.

Указывается, что одним из способов стали фотоснимки блюд, сделанные с помощью мобильного приложения Food Record.

При этом некоторые люди просто старалась запомнить, что у них было на завтрак, обед и ужин.

В результате выяснилось, что точность данных о потреблении еды была намного выше у группы, которая фотографировала то, что они употребляли в пишу, по сравнению с участниками, которых просили запомнить, что они кушали.

Информируется, что фотофиксация своего рациона позволила быстро и относительно точно оценивать пищевую ценность продуктов.

Также ученые хотят разработать инструмент искусственного интеллекта, который будет следить за питанием и при необходимости давать рекомендации по его улучшению.

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