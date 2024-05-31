Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Австралийцы поведали о пользе выкладывания фотографий еды в социальные сети

Австралийцы поведали о пользе выкладывания фотографий еды в социальные сети

Александр Панько
31.05.24 13:02
74
Австралийцы поведали о пользе выкладывания фотографий еды в социальные сети

Эксперты из университета Кертина в Перте (Австралия) выяснили кое-что очень неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что фотографирование еды и публикация снимком в социальных сетях помогает сбалансировать питание.

Во время своего опыта добровольцы сравнили различные методы, чтобы вспомнить, что они ели за последние сутки.

Указывается, что одним из способов стали фотоснимки блюд, сделанные с помощью мобильного приложения Food Record.

При этом некоторые люди просто старалась запомнить, что у них было на завтрак, обед и ужин.

В результате выяснилось, что точность данных о потреблении еды была намного выше у группы, которая фотографировала то, что они употребляли в пишу, по сравнению с участниками, которых просили запомнить, что они кушали.

Информируется, что фотофиксация своего рациона позволила быстро и относительно точно оценивать пищевую ценность продуктов.

Также ученые хотят разработать инструмент искусственного интеллекта, который будет следить за питанием и при необходимости давать рекомендации по его улучшению.

Ранее диетолог рассказала, сколько чашек чая нужно выпивать в день.

Тэги: ученые, еда, здоровье, мир, наука, социальная сеть, курьезы

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.05.24 12:40

Литва хочет отправить своих военных инструкторов в Украину

31.05.24 12:30

Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

31.05.24 12:08

Китай отказался от участия в Саммите мира, — СМИ

31.05.24 11:47

Зеленский посетит Саудовскую Аравию, — СМИ

31.05.24 11:30

Корейские ученые посмеялись над астрологами

31.05.24 11:21

Байден тайно разрешил Украине бить оружием США по РФ, — Politico

31.05.24 11:13

На Алтае горела резиденция Путина, — СМИ

31.05.24 11:12

Американцы предупредили о смертельной опасности бодрствования по ночам

31.05.24 11:00

Китай заявил, что будет продвигать свой мирный план по Украине

31.05.24 12:08

Китай отказался от участия в Саммите мира, — СМИ

31.05.24 11:21

Байден тайно разрешил Украине бить оружием США по РФ, — Politico

31.05.24 09:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 507 650 солдат

30.05.24 14:17

США разрешили Украине использовать ПВО для ликвидации самолетов и ракет над территорией РФ, — WP

30.05.24 13:48

В «Дії» запустят функцию электронного бронирования

30.05.24 12:47

Блинкен намекнул о смене позиции в запрете ударов оружием США по РФ

30.05.24 12:19

В Швеции уточнили, сколько самолетов РЛС получит Украина

30.05.24 10:52

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

30.05.24 10:42

В «Укрэнерго» рассказали, планируется ли сегодня отключение света в Украине

30.05.24 09:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 506 260 солдат

24.05.24 15:48

В Минздраве рассказали, у скольких людей в Украине диагноз ПТСР

24.05.24 14:44

Терапевт объяснила, как ходить с пользой для здоровья

24.05.24 16:16

Путин готов заморозить войну на нынешних линиях фронта, — Reuters

27.05.24 10:13

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 502 340 солдат

27.05.24 11:37

В Одесской области водитель школьного автобуса изнасиловал мальчиков

24.05.24 16:55

Названы 4 причины не прийти по повестке в ТЦК «без последствий»

24.05.24 14:47

Германия передаст Украине системы HIMARS, танки Leopard 1 и боеприпасы

27.05.24 12:27

Президент Эстонии пообещал поставить Путина на колени

27.05.24 01:45

Португальцы перечислили ягоды, которые укрепляют работу сердца

27.05.24 00:08

Ученые узнали о деменции кое-что новое

Фото и Видео
Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами
Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами
Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами
Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами
Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ
Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ
Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины
Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины
В США разбился истребитель F-35 – эпичное видео с места крушения
В США разбился истребитель F-35 – эпичное видео с места крушения
В Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов
В Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский обратился с призывом к партнерам
Зеленский обратился с призывом к партнерам
В Киеве патрульный автомобиль попал в аварию
В Киеве патрульный автомобиль попал в аварию
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.