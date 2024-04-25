Финансист объяснил, почему в Украине подскочил курс доллара

В Украине вырос курс доллара. Почему так произошло, объяснил бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

Отмечается, что с начала этого года по данным на 19 апреля гривна к доллару девальвировала на 4,3%, а на рынке наблюдается разбалансирование валютных ожиданий.

На 22 апреля НБУ продал на межбанковском валютном рынке 7,4 миллиарда долларов, за прошлую неделю – 700 миллионов долларов.

Сообщается, что недельные нетто-продажи валюты на прошедшей неделе были аномально высокими, если их сравнивать с динамикой с начала года.

Уточняется, что больше валюты было продано только в первую неделю 2024-го года.

Финансист информировал: «Прирост спроса на иностранную валюту преимущественно связан с давлением со стороны населения. Население за I квартал купило 2,5 миллиарда долларов наличной и безналичной иностранной валюты. Это вдвое больше аналогичного периода прошлого года».

Также сказано о том, что продолжают наращивать внешние активы украинские банки. Банки в I квартале увеличили чистые внешние активы на 1 миллиард долларов.

Кроме этого, по его словам, активно растет наличная валюта вне банков.

Говорится: «Повышение активности населения и банков в операциях по покупке иностранной валюты свидетельствует об усилении разбалансирования валютных ожиданий».

Резюмируется: «НБУ фактически полностью определяет обменный курс гривны. Наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс продолжают оставаться активные интервенции НБУ. В настоящее время динамика курса наличной иностранной валюты повторяла динамику котировок безналичной валюты, которую «подогревает» усиление неопределенности, в т.ч. на фоне постоянных обстрелов со стороны России».

Ранее наличность украинцев пересчитали.