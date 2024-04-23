Ученые узнали о собаках и кошках кое-что интересное

Биологи из Канады выяснили нечто интересное о собаках и кошках. Появились данные их отчета.

Ученые назвали основную разницу между когтями этих животных, связанную со способностью кошачьих когтей втягиваться в лапы.

Информируется о том, что кошки и собаки пользуются когтями принципиально разными способами.

Так, как оказалось, для подавляющего большинства видов кошачьих когти служат основным инструментом для охоты – с их помощью они хватают добычу и вспарывают ей брюхо.

Подобное орудие следует держать острым, из-за чего кошки всех размеров предпочитают не обнажать его без надобности, иначе кончики когтей быстро сточились бы о землю при ходьбе.

Сообщается, что с втянутыми когтями хищники могут передвигаться бесшумно, что помогает им устраивать засады.

В то же время, поясняется, что собаки и их дикие сородичи охотятся стаями. Подобный метод связан с необходимостью пробегать большое расстояние, чтобы измотать добычу. Так как псы обычно работают в группах, они меньше зависят от удержания добычи.

Говорится, что когти собак, волков и других представителей семейства псовых всегда остаются снаружи, помогая им сохранять сцепление с поверхностью и маневрировать во время бега.

Резюмируется, что среди всех кошачьих гепарды практически перестали втягивать когти, поскольку их метод охоты зависит от скорости бега.

Ранее стало известно, какими бактериями могут заражать людей кошки и собаки.