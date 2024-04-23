Германия призывает США поставить Украине хотя бы одну систему Patriot, — Bloomberg

Правительство Германии настаивает на том, чтобы США поставили Украине еще хотя бы одну противоракетную систему Patriot, чтобы помочь закрыть брешь в системе ПВО. Об этом сообщает Bloomberg.

Кампания давления Берлина на своего трансатлантического союзника является частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и ЕС увеличить помощь Украине в области противовоздушной обороны, сообщили источники издания.

На этой неделе Германия также продолжит оказывать давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы оценить, что они могут предоставить.

Подталкивание Германии — это своего рода разворот роли Шольца, чье правительство после вторжения России часто подвергалось осуждению за затягивание с поставками оружия. Немецкий лидер по-прежнему противится отправке Киеву ракет большой дальности Taurus, утверждая, что такие поставки рискуют сделать страну участником войны.

Но Шольц возглавил усилия по отправке большего количества Patriot и других систем ПВО на Украину, поскольку избитая войной страна подвергается все более частым атакам, разрушающим ее энергетическую инфраструктуру и городские центры.

Напомним, ЕС и НАТО требуют, чтобы Греция и Испания предоставили Украине системы ПВО.