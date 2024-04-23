Сунак пообещал Украине крупный пакет военной помощи: что в него входит

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупный пакет военной помощи. Об этом пишет издание The Guardian.

Стало известно, что в него входит.

В публикации сказано: «Риши Сунак пообещал самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи Украине.. Он обещает оборудование, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование».

Сообщается, что общая сумма помощи нашей стране со стороны Великобритании в этом финансовом году составит три миллиарда фунтов стерлингов.

Также говорится о том, что, по словам официальных лиц, финансирование будет получено из резервов казначейства и используется для доставки боеприпасов, средств ПВО, произведенных в Великобритании дронов и инженерной поддержки линии фронта ВСУ.

Ранее Орбан сделал резонансное заявление по поводу завершения войны в Украине.