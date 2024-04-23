Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом о выделении помощи для Украины, в частности речь шла о содержании будущего оборонного пакета. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Байден заверил, что в случае одобрения законопроекта Сенатом США немедленно подпишет закон.

«Благодарю Джо Байдена за неослабевающую поддержку Украины и за настоящее глобальное лидерство. Я также отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса», — рассказал Зеленский.

Лидеры обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона.

«Получил уверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности», — отметил украинский лидер.

Также Зеленский отметил, что решение Палаты представителей США по конфискации российских активов посылает «мощный сигнал» всем партнерам Украины.

Президент рассказал Байдену о российских воздушных атаках, в частности, об ударе по харьковской телебашне, который произошел «буквально за несколько минут до разговора». «Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни», — заявил Зеленский.

Во время разговора речь также шла о подписании двустороннего соглашения о безопасности и подготовке к предстоящему Саммиту мира.

Напомним, Зеленский рассказал о страхе Путина.