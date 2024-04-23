Лидер Венесуэлы раскритиковал США за новую финансовую помощь Украине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил со скандальным заявлением. Он раскритиковал США за новую финансовую помощь для Украины.

Произошло это в эфире программы «С Мадуро +».

Среди прочего политик отметил: «Почему США не одобрят в качестве чрезвычайной меры выделение 95 миллиардов долларов, чтобы покончить с миграцией из Латинской Америки и Карибского бассейна и обеспечить мощное развитие наших стран?»

Он сказал: «Они не выделяют ни одного доллара на развитие, но одобряют 95 миллиардов долларов на войну. Почему? Потому что война – это большой бизнес империи. У США 50 штатов, из них 21 производит оружие, и эти 95 миллиардов не идут ни на благо народа Украины, ни на прекращение геноцида против народа Палестины, ни на развитие. Они идут в оружейную промышленность США в Северной Америке. То, что они делают, аморально».

Ранее Орбан сделал резонансное заявление по поводу завершения войны в Украине.