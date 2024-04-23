Орбан сделал резонансное заявление по поводу завершения войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное резонансное заявление по поводу войны в Украине. У себя в Facebook он написал, что ее завершение зависит от выборов в США и ЕС.

Политик при этом вновь выступил с критикой финансовой помощи нашей стране.

Он отметил: «Вместо того, чтобы четко заявить вначале в Брюсселе, что это не наша война, вместо того, чтобы изолировать конфликт, все больше и больше стран посылают на войну все больше и больше оружия, все больше и больше денег. Американцы снова приняли решение и направляют туда около 60 миллиардов долларов. Мы, европейцы, уже направили около 100 миллиардов евро».

Глава правительства заявил: «В Брюсселе сейчас ведут себя так, будто проигрывают в карты – постоянно повышают ставки, потому что хотят отыграть проигранное. И это может ввергнуть всю Европу в войну. Так что дела идут не очень хорошо ни в Америке, ни в Европе».

Виктор Орбан добавил: «Это не сказка: мы должны остановить провоенные правительства и военную атмосферу!»

Венгерский лидер считает: «На европейских выборах мы можем остановить это в Европе, потому что если мы отправим кандидатов, выступающих за мир, таких как мы, и большинство из них будет в Европе, тогда европейские военные решения могут быть замедлены, остановлены, а может быть, даже отменены. Остальные выборы пройдут в Америке, с одним кандидатом, выступающим за войну, и одним кандидатом, выступающим за мир. Если победит партия, выступающая за мир, мы также получим помощь от Америки».

Премьер резюмировал: «Итак, в следующем году, на двух выборах – если все пройдет хорошо и Господь поможет – миролюбивые лидеры могут выйти на передний план как в Европе, так и в Америке, и тогда мы сможем положить конец войне в конце года».

Ранее Орбан жестко раскритиковал руководство ЕС.