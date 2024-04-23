Война в Украине: ситуация на фронтах на 23 апреля

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о том, что происходит на фронтах на вторник, 23 апреля.

За минувшие сутки произошло 86 боевых столкновений.

Противник нанес 6 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Прошлой ночью россияне вновь атаковали нашу страну, применив 16 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами ПВО 15 этих ударных БпЛА были уничтожены.

Увы, за прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты: Золочев, Волчанск, Приколотное, Дергачи, Сеньково Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Спирное, Ивановское, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка, Нетайлово, Карловка, Водяное, Константиновка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Малая Токмачка, Запорожской области; Новоберислав, Берислав, Красный Маяк Херсонской области.

К сожалению, под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Указывается, что на Лиманском направлении Россия провела 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине, а также Терны и Торское Донецкой области.

Говорится, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 16 атак россиян возле населенных пунктов Золотаревка, Спирное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

Отмечается, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 18 атак противника в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области, где противник более 20 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Также на Ореховском направлении Россия 3 раза атаковала позиции украинских военных у Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

Кроме этого, на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки Россия совершила 7 безуспешных атак позиций украинских военных.

За прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 2 зенитно-ракетных комплексах и 16 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава России.

Ранее мы писали, что Дания отдаст Украине весь свой парк истребителей F-16.