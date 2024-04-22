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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Российские самолеты продолжают бомбить Белгородскую область

Российские самолеты продолжают бомбить Белгородскую область

Александр Панько
22.04.24 15:15
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Российские самолеты продолжают бомбить Белгородскую область

В районе хутора Стадников Шебекинского городского округа Белгородской области 21 апреля была найдена авиабомба ФАБ-500, которую сбросил самолет РФ. Будут уничтожать боеприпас сегодня. Об этом сообщает независимый ТГ-канал Astra.

Ранее насчитали, как минимум, 21 авиабомбу, упавшую из российских самолетов на территорию РФ или оккупированные территории в марте и апреле.

Как пишут соцсети, власти предпочитают это скрывать, а когда это не удается, называют падение — «нештатным сходом боеприпасов». Точных ответов, почему это происходит, — нет.

Ранее СМИ писали, что «Минобороны боится использовать самолеты над территорией, которую контролируют украинские войска. Для того чтобы бомбардировать цели на территории Украины и не подставлять самолеты под огонь ПВО, фугасные авиабомбы стали снабжать специальными „крылышками“, модулями планирования и коррекции, которые позволяют бомбам, сброшенным над Белгородом, планировать к целям на территории Украины».

Напомним, авиация Вооруженных сил России снова нанесла бомбовые удары по территории Белгородской области, сбросив две 500-килограммовые авиабомбы с фугасной боеголовкой ФАБ.

Тэги: Россия, бомба, Белгородская область

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