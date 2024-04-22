В «Укрэнерго» рассказали, в каких областях наблюдаются отключения света

Утром в понедельник в энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии. Отключение света по разным причинам происходит в восьми областях, сообщило «Укрэнерго» 22 апреля.

Так, из-за непогоды обесточено более 60 населенных пунктов в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

По другим причинам на утро обесточены еще 414 населенных пунктов. В частности, из-за боевых действий есть обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Тем временем из-за похолодания потребление электроэнергии продолжает расти. Сегодня по состоянию на 9:30 уровень потребления на 4,7% выше, чем был в это же время в пятницу, 19 апреля. А вчера вечерний максимум был почти на 6% выше максимум предыдущего воскресенья 14 апреля.

«Максимальное потребление ожидается в 21:00. Пожалуйста, выключите мощные электроприборы в этот период», — обратились энергетики к гражданам.

По данным «Укрэнерго», дефицит электроэнергии в энергосистеме сегодня будет в течение всех суток. Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть растущее потребление.

Поэтому продолжают круглосуточно действовать ограничения потребления для промышленных потребителей на Криворожье. Утром действуют ограничения потребления в Харьковской области. В регионе обесточены около 224 тысяч бытовых потребителей.

«Укрэнерго» вынуждено привлекать на протяжении всех суток аварийную помощь из энергосистем европейских стран.

Сегодня в течение суток ведется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 7858 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1020 МВт. Экспорт не планируется.

Напомним, в Киеве могут ввести графики отключений света.