Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие

Польша имеет обязательства перед НАТО, как член Альянса и готова разместить на своей территории ядерное оружие. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Fakt.

Как рассказал Дуда, вопрос размещения ядерного оружия уже в течение некоторого времени является предметом польско-американских переговоров. В частности он «не скрывает» того, что во время переговоров заявил о готовности Польши пойти на соответствующий шаг. Он напомнил, что Россия:

— все больше милитаризирует район Кенигсберга;

— переместила свое ядерное оружие в Беларусь.

«Если будет такое решение наших союзников разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для усиления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы являемся союзником Североатлантического альянса и у нас есть обязательства и в этой сфере, поэтому мы просто проводим общую политику», — отметил президент.

Напомним, Лукашенко рассказал о российском ядерном оружии в Беларуси.