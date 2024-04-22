Стало известно, сколько танков Abrams и Leopard было уничтожено в Украине

За последние два месяца ВСУ безвозвратно потеряли уже пять из 31 переданного США танка M1 Abrams. Еще как минимум три танка были сильно повреждены. Об этом сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Кроме того, не менее 30 немецких танков Leopard различных модификаций были уничтожены с тех пор, как они начали участвовать в боевых действиях в Украине.

Издание отмечает, что M1 Abrams считается одним из самых мощных танков в мире. И тот факт, что его, как оказалось, легко уничтожить дешевыми беспилотниками может изменить саму суть современной войны, сказал один из опрошенных военных экспертов.

Несмотря на свою мощь, любой лучший танк все равно имеет ряд уязвимых мест: как правило, они находятся там, где самая тонкая броня, и где конструкторы танков не ждут поражения боевой машины. Это крыша, задняя часть моторного блока, а также место, где танковая башня крепится к корпусу. В течение многих лет пехота противодействовала танкам, используя мины, взрывные устройства, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты.

Но беспилотники оказались не только более безопасным, но и более точным средством уничтожения танков. Оператор может направить беспилотник в самое уязвимое место танка точнее, чем любую противотанковую ракету. Кроме того, FPV-дроны могут добить поврежденные и покинутые танки, чтобы боевые машины было невозможно восстановить, вытащив из поля боя.

При этом, как подытоживает издание, беспилотники в зависимости от размера и технологической сложности могут стоить в среднем 500 долларов США, что позволяет тратить их десятками на танк. В то же время американский танк M1 Abrams стоит до 10 млн долларов США, а старые и более новые советские Т-72, которые ​​массово теряют на фронте российские оккупанты — от 500 тысяч до 4 млн долларов.

Напомним, США могут поставить в Украину дополнительные танки Abrams.