Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые установили точную массу нейтрино

Ученые установили точную массу нейтрино

Александр Панько
22.04.24 15:21
137
Ученые установили точную массу нейтрино

Эксперты из Института ядерной физики Макса Планка в Гейдельберге (Германия) установили точную массу нейтрино. Появились данные их отчета.

Нейтрино – это общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящихся к классу лептонов. Пока известно три разновидности нейтрино: электронное, мюонное и тау-нейтрино, а также соответствующие им античастицы.

Поясняется, что нейтрино взаимодействуют с другими частицами материи только через слабое взаимодействие, лежащее в основе бета-распада атомного ядра, что дает возможность сотням триллионов нейтрино каждую секунду проходить сквозь Землю и через наши тела без какого-либо вреда.

Сказано, что очень редкие столкновения нейтрино с другими частицами можно засечь только с помощью огромных детекторов.

Ученые в ходе работы применили так называемую ловушку Пеннинга, то есть устройство, создающее однородное статическое магнитное поле и пространственно неоднородное электрическое поля для хранения заряженных частиц.

Специалисты сумели поймать в ловушку атомы изотопа гольмий-163. При захвате электрона из внутренней электронной оболочки этот элемент преобразуется в изотоп диспрозий-163, а в ходе процесса высвобождается нейтрино.

После этого немцы измерили энергию ионов гольмия-163 и диспрозия-163, и на основе этой разницы сумели оценить энергию неуловимой частицы.

Также нейтрино взвесили по формуле Эйнштейна E = mc2, разделив значение энергии на квадрат скорости света.

Полученный результат – 0,000000000000000000000000000000000014 килограмма, или 10 в -36-й степени.

Подчеркивается, что данный результат – в пятьдесят раз точнее всех предыдущих попыток вычисления массы нейтрино.

Информируется, что для наглядности это значение можно сравнить с разницей в массе между изюминкой и Солнцем.

Резюмируется, что масса нейтрино может быть еще ниже, однако для более точных вычислений нужны более совершенные методы, выходящие за рамки современных технических возможностей.

Ранее астрономы обнаружили почти тысячу новых пульсаров.

Тэги: ученые, мир, наука, нейтрино

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.04.24 16:48

В Нидерландах умер пациент, 613 дней болевший COVID-19

22.04.24 16:39

Нутрициолог поведала, сколько «действует» кофе

22.04.24 16:16

Синоптики поведали, каким будет лето в Украине

22.04.24 15:48

В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США

22.04.24 15:15

Российские самолеты продолжают бомбить Белгородскую область

22.04.24 14:46

В России школьницы погибли жуткой смертью в бане

22.04.24 14:43

В «Укрэнерго» рассказали, в каких областях наблюдаются отключения света

22.04.24 14:25

Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие

22.04.24 13:46

Зеленский рассказал о страхе Путина

22.04.24 12:48

Стало известно, сколько танков Abrams и Leopard было уничтожено в Украине

22.04.24 11:17

Дания отдаст Украине весь свой парк истребителей F-16

22.04.24 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 460 260 солдат

19.04.24 14:55

В G7 планируют увеличить военные поставки Украине, в том числе и ПВО, — Bloomberg

19.04.24 13:36

Германия нашла еще шесть систем Patriot для Украины

19.04.24 13:13

Раскрыта подготовка к покушению на Зеленского, — СБУ

19.04.24 12:48

В ГУР рассказали, как удалось сбить бомбардировщик Ту-22

19.04.24 09:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 457 830 солдат

18.04.24 16:24

Производитель ЗРК IRIS-T анонсировал передачу Украине еще больше комплексов

18.04.24 12:46

Стало известно, что Украина может получить от США по инициативе Джонсона

17.04.24 16:10

Китайцы назвали простые способы профилактики инсульта

17.04.24 16:52

Фицо объяснил, почему против вступления Украины в НАТО

17.04.24 14:50

В Киеве могут ввести графики отключений света

16.04.24 21:45

Продюсера фильма «Задача трех тел» приговорили к смертной казни

17.04.24 12:08

Число погибших в Чернигове резко возросло

16.04.24 15:05

Ученые рассказали, в какое время суток лучше заниматься спортом

16.04.24 16:52

Москва может передать Ирану истребители и средства ПВО, — Washington Post

16.04.24 15:10

Выявлено весьма пикантное свойство свеклы

17.04.24 14:14

Шольц рассказал, о чем попросил Си Цзиньпина

16.04.24 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 455 340 солдат

Фото и Видео
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Заленский приехал к военным в Донецкую область
Заленский приехал к военным в Донецкую область
В ГУР рассказали, как удалось сбить бомбардировщик Ту-22
В ГУР рассказали, как удалось сбить бомбардировщик Ту-22
В Стрые жестоко избили школьницу и сняли все на видео
В Стрые жестоко избили школьницу и сняли все на видео
Единорог Тельма (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Netflix
Единорог Тельма (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Netflix
Прощай, Земля (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Прощай, Земля (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Шоу восьми (2024): тизер и дата выхода нового триллера
Шоу восьми (2024): тизер и дата выхода нового триллера
В Крыму сообщили о взрывах на военном аэродроме
В Крыму сообщили о взрывах на военном аэродроме
Полёт на Луну (2024): трейлер и дата выхода новинки со Скарлетт Йоханссон
Полёт на Луну (2024): трейлер и дата выхода новинки со Скарлетт Йоханссон
Джокер: Безумие на двоих (2024): трейлер и дата выхода сиквела с Леди Гагой
Джокер: Безумие на двоих (2024): трейлер и дата выхода сиквела с Леди Гагой
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.