Ученые установили точную массу нейтрино

Эксперты из Института ядерной физики Макса Планка в Гейдельберге (Германия) установили точную массу нейтрино. Появились данные их отчета.

Нейтрино – это общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящихся к классу лептонов. Пока известно три разновидности нейтрино: электронное, мюонное и тау-нейтрино, а также соответствующие им античастицы.

Поясняется, что нейтрино взаимодействуют с другими частицами материи только через слабое взаимодействие, лежащее в основе бета-распада атомного ядра, что дает возможность сотням триллионов нейтрино каждую секунду проходить сквозь Землю и через наши тела без какого-либо вреда.

Сказано, что очень редкие столкновения нейтрино с другими частицами можно засечь только с помощью огромных детекторов.

Ученые в ходе работы применили так называемую ловушку Пеннинга, то есть устройство, создающее однородное статическое магнитное поле и пространственно неоднородное электрическое поля для хранения заряженных частиц.

Специалисты сумели поймать в ловушку атомы изотопа гольмий-163. При захвате электрона из внутренней электронной оболочки этот элемент преобразуется в изотоп диспрозий-163, а в ходе процесса высвобождается нейтрино.

После этого немцы измерили энергию ионов гольмия-163 и диспрозия-163, и на основе этой разницы сумели оценить энергию неуловимой частицы.

Также нейтрино взвесили по формуле Эйнштейна E = mc2, разделив значение энергии на квадрат скорости света.

Полученный результат – 0,000000000000000000000000000000000014 килограмма, или 10 в -36-й степени.

Подчеркивается, что данный результат – в пятьдесят раз точнее всех предыдущих попыток вычисления массы нейтрино.

Информируется, что для наглядности это значение можно сравнить с разницей в массе между изюминкой и Солнцем.

Резюмируется, что масса нейтрино может быть еще ниже, однако для более точных вычислений нужны более совершенные методы, выходящие за рамки современных технических возможностей.

Ранее астрономы обнаружили почти тысячу новых пульсаров.