Нутрициолог поведала, сколько «действует» кофе

Российский нутрициолог Елена Владимирова рассказала о том, сколько «действует» кофе. Ее слова цитируют местные СМИ.

Эксперт поведала: «Кофеин лишь откладывает усталость. В мозгу есть тормозные рецепторы – аденозиновые. Когда на них накапливаются молекулы усталости – аденозины – мы чувствуем усталость и сонливость. Выпивая чашку кофе, кофеин садится на эти тормозные рецепторы вместо аденозина».

Специалист уточняет, что через 15-30 минут после выпитой чашки кофе люди чувствуют прилив энергии, но при этом аденозин продолжает накапливаться.

Она говорит: «В среднем, через четыре часа действие кофеина прекращается, аденозиновые рецепторы освобождаются, и на них наваливается большое количество накопившегося аденозина. Тогда мы чувствуем резкий упадок сил».

Медик сообщает, что людей, которые регулярно пьют кофе, организм адаптируется и увеличивает число аденозиновых рецепторов, из-за чего у человека, пропустившего привычную чашку кофе, начинает болеть голова и хочется спать.

Было сказано: «Но если убрать совсем кофе, то за 7-12 дней количество этих рецепторов возвращается к исходному».

Резюмируется, что для минимизации синдрома отмены в случае, если человек хочет совсем отказаться от кофе, это следует делать постепенно.

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