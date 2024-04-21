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Новости > Под вывеской «Экспресс-Т» орудуют воры и наркоторговцы, - СМИ

Под вывеской «Экспресс-Т» орудуют воры и наркоторговцы, - СМИ

Автор: «Фраза»
20.04.24 23:03
274
Под вывеской «Экспресс-Т» орудуют воры и наркоторговцы, - СМИ

В Киеве действовует транспортная мафия: на бумаге она предоставляет услуги такси и перевозки, но на деле якобы занимается незаконной эвакуацией автомобилей, угоном автомобилей и подозрительными перевозками. Как пишет издание Фромю.юа, название этой компании у многих на слуху — «Экспресс-Т».

«Любые попытки выяснить, на каком основании компания занимается нелегальной деятельностью, сталкиваются с агрессией и угрозами физической расправой. Похоже, „экспрессивные“ представители этой мафии знают, что могут позволить себе такое поведение, ведь у них есть серьезная „крыша“ в столичной полиции. Недавно соцсети всколыхнула возмутительная история. Журналист Геннадий Павличенко опубликовал на своей странице в Facebook видео общение с водителями столичной службы эвакуации под вывеской той же Экспресс-Т. Один из них в грубой форме, с использованием ненормативной лексики, пытался помешать журналисту осуществлять видеосъемку, угрожая „поломать пальцы“. Даже поверхностный поиск выдает немало отрицательной информации об этой конторе. Так, согласно публикациям в СМИ, „Экспресс-Т“, хотя и не имеет договора с КГГА на эвакуацию автомобилей, фактически является монополистом на этом рынке», — пишет издание.

Также Фром-юа далее сообщает следующее:

«Это, кстати, не первое столкновение «Экспресс-Т» с представителями медиа: в 2015 году известный журналист-расследователь Владимир Бойко пытался воспользоваться услугами «Экспресс-такси» и был возмущен, когда его отказались обслуживать украинским языком. Вместо того чтобы извиниться и уладить конфликт, руководители службы инициировали грязную пиар-кампанию против Бойко с целью записать его в «нацистов». В ответ Бойко тоже не стал молчать и провел расследование по этой конторе. Тогда он выяснил , что за Экспресс-такси стоит семья Приймаков — Александр и его родители Наталья и Олег Приймаки. Также он выяснил, что у «Экспресс-такси» на самом деле нет ни официально зарегистрированного водителя-таксиста и регистратора расчетных операций, а вся их выручка идет «черным налом». И что за ними немало серьезных правонарушений, о которых речь пойдет ниже.

Несмотря на то, что со времени расследования Владимира Бойко прошло более 9 лет, Экспресс-Т продолжает заниматься своими грязными делами. По ним числится 51 уголовное дело по разным статьям, однако они не только успешно реализуют свои сделки, но и выиграют миллионные тендеры.

Сейчас Павличенко, также имевший негативный опыт общения с транспортной мафией, также проводит собственное расследование. Ему удалось разгадать тайну такой безнаказанности «Экспресс-Т».

«Мне сообщили, что у Александра Приймака есть в друзьях и деловых партнерах (читай — „крыша“) высокопоставленного столичного полисмена. Теперь становится понятно, почему эта контора, имея 51 уголовное дело, продолжает спокойно работает. Похоже, что кто-то и в теме, и в судьбе!», — пишет Павличенко.

Одна из статей, по которым обвиняют представителей «Экспресс-Т» — 309 Уголовного кодекса Украины, касающуюся незаконного оборота наркотических веществ. Оказывается, автомобили под плашкой Экспресс-Такси занимаются перевозкой и доставкой наркотиков. Видео-подтверждение предоставил телеграмм-канал, в котором говорится, что водители службы «Экспресс-Т» развозят по заказу кокаин.

«Развозят таксисты „Экспресс-Т“, которые имеют спецпропуска и спокойно проезжают блокпосты в любое время суток. Доставка входит в стоимость. Минимальный заказ — три грамма „дяди Коли“. „Крыша“ у ребят „крепкая“», — говорится в публикации.

Кстати, это уже не первый зафиксированный факт, когда водителей фирмы Приймаков ловят с партиями наркотиков: уголовное производство по 309 статье по «Экспресс-Т» было возбуждено еще в конце 2023 года.

Еще одна сфера деятельности «Экспресс-Т» — угон машин. В принципе, их деятельность по принудительной эвакуации автомобилей киевлян и так многие считают воровством, но в том случае они прикрываются благородной целью — расчистить улицы от припаркованных машин, чтобы снизить трафик. Но в истории, о которой идет речь, оправдание им найти сложно.

Речь идет о событиях в Буче и Ирпене в Киевской области весной 2022 года. Сразу после того, как оттуда выгнали российских окупантов, туда начали наведываться грузовики «Экспресс-Т». И просто забирали автомобили, оставленные владельцами, бежавшими от нашествия россиян. Согласно уголовному производству, открытому в конце 2022 года против представителей этой компании, стоимость похищенных автомобилей «в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан», что, согласно Уголовному кодексу Украины, квалифицируется как кража в больших размерах.

Судя по обвинительному акту, воры выбирали самые дорогие, самые лучшие автомобили и просто вывозили их своими эвакуаторами. А для того, чтобы не возникало лишних вопросов, рисовали на них символы российских оккупантов — Z и V. Мол, все законно: украинские эвакуаторы вывозят принадлежащие оккупантам автомобили. Хотя дальнейшая судьба этих автомобилей неизвестна. А о ней очень хотели бы узнать вернувшиеся владельцы украденных авто и теперь массово судятся в суд.

Итак, что мы имеем в сухом остатке. В столице работает и преуспевает транспортная компания «Экспресс-Т», замешанная по уголовным делам и по которой числится более пятидесяти уголовных производств различной степени тяжести — от перевозки наркотиков до угона автомобилей.

Расследования против этой структуры ведутся почти 10 лет, однако никто из владельцев компании — семьи Приймаков — не пострадал. Более того, семья ведет такой тайный образ жизни, что нам не удалось найти даже фотографии Александра Приймака и его родителей. Очевидно, им очень не хочется светиться, учитывая род деятельности, которой они занимаются.

Несмотря на криминальный шлейф, Экспресс-Т выигрывает тендеры на десятки миллионов гривен. В том числе, осуществляет услуги для Государственного управления делами

И «Оператора газотранспортной системы Украины»

Для того чтобы победить в как можно большем количестве торгов, Экспресс-Т плодит фирмы-прокладки. По документам они записаны на других лиц, однако на самом деле это подставные лица, так называемые «фунты», за которыми стоят те же владельцы — семья Приймаков.

Их безнаказанность частично объясняется близкими связями с верхушкой полиции Киева. Однако в правоохранительных органах не могут не понимать, что незаконная деятельность Экспресс-Т бросает тень и на столичных полицейских, и на всю киевскую власть. И на этот раз не удастся обосновать их деятельность по эвакуации авто благородной целью расчистки улиц. Ведь пробки на киевских дорогах остались такими же, даже после того, как эвакуаторы вернулись после непродолжительного запрета на их деятельность. Поэтому принудительная эвакуация происходит не в интересах киевлян, а для пользы дельцов типа семейства Приймаков. Которые в сговоре с местными властями и полицией просто обогащаются.

И еще одна. Согласно недавно подписанному закону о мобилизации, на фронт планируется направить определенное количество автомобилей. Так почему такой крупной транспортной компании, с таким серьезным активом в виде выигранных тендеров и с мощным автопарком не выделить его часть для нужд армии? Вопрос, конечно, риторический. Ведь Экспресс-Т только наживается на войне, другое в ее планы не входит".

Тэги: Express-T, Приймак, Олександр Приймак, Експрес-Т, Експрес Таксі, Александр Приймак, Экспресс-Т

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