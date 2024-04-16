Лидер Китая сделал несколько громких заявлений по поводу войны в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал несколько громких заявлений по поводу войны в Украине. Китайский лидер озвучил их на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Среди прочего он сказал: «Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов. Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса».

Лидер Китая добавил: «В нынешней ситуации, чтобы предотвратить эскалацию и выход конфликта из-под контроля, все стороны должны работать сообща над скорейшим восстановлением мира».

Также политик считает, что для скорейшего восстановления мира в нашей стране нужно сосредоточиться на мире и стабильности, а не преследовать личные интересы.

Резюмируется: «Следует охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь, создавать условия для восстановления мира и избегать дальнейшего обострения противоречий. Требуется снизить негативное влияние войны на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных цепочек производства и поставок».

Ранее Китай сделал очередное заявление о войне в Украине.