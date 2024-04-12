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Новости > Россиянин Дмитрий Пунин из Pin-UP.ua Украина арестован на Кипре, Игорь Зотько пытается отмыться, - СМИ

Россиянин Дмитрий Пунин из Pin-UP.ua Украина арестован на Кипре, Игорь Зотько пытается отмыться, - СМИ

Автор: «Фраза»
12.04.24 11:11
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Россиянин Дмитрий Пунин из Pin-UP.ua Украина арестован на Кипре, Игорь Зотько пытается отмыться, - СМИ

На Кипре продолжается борьба с кровавым многомиллиардным отмыванием денег рф, а также с незаконным игорным бизнесом и попытками легализовать огромные выведенные из россии деньги военных преступников на территории ЕС. В рамках одной из операций силовиками якобы был задержан владелец российского казино Pin-UP Дмитрий Пунин, а также гражданин Украины Игорь Зотько, сообщает греческое информационное агентство Linenet со ссылкой на кипрское СМИ TrinityBugle.

Как пишет издание ШВ, эту информацию якобы косвенно подтвердили в компании Pin-UP Ukraine, которая назвала произошедшее недоразумением.

Отмечается, что Дмитрий Пунин, владелец российской сети казино Pin-UP, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в столице Кипра Лимассоле вчера. Дмитрий Пунин, гражданин Российской Федерации, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов в странах Европейского Союза, Украине и Великобритании. Дмитрий Пунин, бенефициар «Пин-Нап», также обвиняется в организации незаконных азартных игр и уклонении от уплаты налогов. В уголовном деле якобы фигурирует Игорь Зотько, гражданин Украины, который наряду с реальными владельцами Pin-UP владеет рядом юридических лиц, управляющих казино Pin-UP в Украине.

Русский Pin-UP, Игорь Зотько и Дмитрий Пунин

СМИ напоминает, что Дмитрий Пунин, российский владелец Pin-UP, приобретает недвижимость на Кипре. До недавнего времени Дмитрий Пунин якобы представлял интересы Pin-UP. Затем он передал эту должность своей жене, Марине Ильиной (из Луганска). Ильиной принадлежит торговая марка Pinup в Украине.

Сам Пунин родился в России, где получил образование и построил свой бизнес. В последние годы он переехал на Кипр, купил местную футбольную команду и назначил бывшего капитана сборной России Александра Кержакова тренером на начало 2023 года. После серии скандальных публикаций футбольный клуб Дмитрия Пунина потерял знакового игрока.

Владелец казино Pin-UP.ua Дмитрий Пунин живет на широкую ногу

ШВ пишет, что якобы ФК «Кармиотисса» был заподозрен в букмекерских ставках (800 миллионов): «Дмитрий Пунин в конце прошлого года в спешке продал ФК „Кармиотисса“. Однако эта продажа была фиктивной. А летом прошлого года бывший тренер сборной Беларуси Александр Хаткевич заявил, что его уговаривали заниматься договорными матчами во время работы в „Кармиотиссе“ на Кипре».

В ближайшие дни, по информации издания, «будет принято решение об отзыве лицензии Pin Up в Украине и открыто уголовное производство в отношении Игоря Зотько. Игорь Зотько (имеющий российский паспорт) отказался от комментариев изданию, сославшись на тайну следствия».

Адвокат Дмитрия Пунина назвал задержание своего клиента охотой на ведьм. Интересно, что у Дмитрия Пунина и Игоря Зотько одни и те же правозащитники. По словам адвоката Пунина, его подзащитный отрицает все обвинения и не считает себя русским с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

 


Справка. По информации ШВ, «Дмитрий Пунин — кошелек российского премьер-министра Михаила Мишустина, а Игорь Зотько — подставное лицо российского нелегального бизнеса в Украине и ЕС... У трех из четырех получателей пинапа есть российские паспорта. Единственный украинец, работающий на русских, — Игорь Зотько».

Как сообщалось ранее, Pin-UP Удодова и Мишустина собрался судиться с Украиной из-за связей с Россией

Тэги: Pin-Up.ua, Pin-Up, Дмитрий Пунин, Игорь Зотько

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