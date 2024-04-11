Стало известно о пользе… офисных сплетен

Эксперты из Оклендского технологического университета в Новой Зеландии поведали о пользе офисных сплетен. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они помогают как найти друзей, так и нажить врагов на рабочем месте.

Впрочем, по словам ученых, итоговый результат зависит от того, насколько искренне люди воспринимают распространителя слухов.

Новозеландцы во время своей работы выделили в сплетнях три главных аспекта: сервисный, репутационный и оценочный.

Поясняется: «Первый рассматривает такие разговоры как услугу обмена важной или интересной информацией. Второй связан с репутацией обсуждаемого человека. И третий определяет, передают ли сплетни положительную или отрицательную информацию о своей цели».

Сообщается, что, как демонстрируют результаты опроса сотрудников коммерческих компаний, решающую роль в восприятии слухов имеет интерпретация намерений того, кто эти слухи распространяет.

Поясняется: «Если получатель слухов считает мотивы собеседника искренними и достоверными, то это дает шанс установить новые дружеские отношения или возродить старые. И наоборот, если мотивы сплетника кажутся корыстными, это с высокой вероятностью испортит отношение к нему в коллективе».

Кроме этого оказалось, что само содержание сплетен не играет решающей роли: если собеседник честно сообщает негативную, но важную для окружающих информацию о коллеге (например, о его дурном характере и манерах), эти действия повысят к говорящему доверие со стороны окружающих.

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