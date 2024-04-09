Ученые дали совет супружеским парам… выпивать вместе

Эксперты из Мичиганского университета в США дали интересный совет супружеским парам. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что схожее отношение к спиртному способно увеличить срок жизни.

В проведенном исследовании приняли участие 9 312 человек из 4 656 разнополых пар, состоящих в браке или живущих вместе.

Во время своей работы американцы сконцентрировались на особенностях употребления алкоголя этими пожилыми парами, а не на том, какой тип алкоголя они предпочитали.

Указывается на то, что, если участники сообщали об употреблении алкоголя в течение последних трех месяцев, их просили указать среднее количество выпитого спиртного за неделю.

В итоге выяснилось, что пары, в которых оба указали на употребление алкоголя в течение последних трех месяцев, жили дольше пар, которые либо не пили совсем, или же имели противоречивые модели употребления алкоголя, где один партнер пил, а другой нет.

Кроме этого оказалось, что легкое или умеренное употребление алкоголя у обоих партнеров связано с увеличением продолжительности жизни по сравнению с тем, когда оба партнера пьют много или вообще не пьют.

Резюмируется, что понимание того, как пары влияют на поведение друг друга в отношении здоровья, служит ключом к улучшению политики и практики здравоохранения для пожилых людей.

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