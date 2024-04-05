В НАТО оценили степень поражения дронами НПЗ России

Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России могли вывести из строя более 15% российских мощностей по нефтепереработке. Об этом в комментарии Reuters заявил официальный представитель НАТО на условиях анонимности.

«С точки зрения ущерба, удары, вероятно, вывели из строя более 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей, возможно, более 15%. В зависимости от масштаба повреждений ремонт может занять значительное время», — сказал он.

Чиновник добавил, что НАТО в России видит все меньше объектов энергетической и критической инфраструктуры, которые были бы защищены от украинских ударов.

Удары дронов оказывают «все большее и большее влияние на российскую экономику», считает представитель НАТО.

Напомним, в России назвали сроки восстановления всех поврежденных НПЗ.