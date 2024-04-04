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Новости > Обнаружена связь между ставками на спорт и пьянством

Обнаружена связь между ставками на спорт и пьянством

Агата Кловская
04.04.24 14:08
136
Обнаружена связь между ставками на спорт и пьянством

Эксперты из университетов Нью-Мексико и Невады в США узнали кое-что новое о ставках на спорт. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди, которые ставят деньги на спортивные события и киберспорт, намного чаще употребляют алкоголь.

В 2022-м году ученые провели опрос среди 4,3 тысячи взрослых в США.

Около 3,3 тысяч из них признались, что употребляли алкоголь в 2021-м году, а около 1,8 тысяч в этот же промежуток времени делали ставки на спорт.

Кроме этого американцы собрали информацию о том, какое количество алкоголя обычно употребляли участники.

Оказалось, что люди, делающие ставки, в 1,9 раза чаще сообщали о чрезмерном увлечении спиртными напитками.

Поясняется, что превышением нормы считается употребление пяти или более порций алкоголя для мужчин и четырех или более порций для женщин за один раз.

Указывается, что данный показатель был значительно выше по сравнению с таковым у людей, вообще не делающих ставок на спорт (или делающих, но не на спортивные события).

Резюмируется, что подобные привычки способны привести к развитию алкоголизма и последующих серьезных проблем со здоровьем.

Ранее американцы озвучили диету для психического здоровья.

Тэги: ученые, алкоголь, здоровье, мир, наука, спорт, ставки

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