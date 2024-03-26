В популярной у японцев еде обнаружили… тараканов

Крупное ЧП произошло в Японии. Местный производитель пасты мисо компания Marukome объявила об отзыве 107 726 упаковок своего товара со сроком годности до декабря 2024-го года.

Дело в том, что в продукцию попали тараканы.

Уточняется, что отзыву подлежат упаковки пасты мисо «Пурасу кодзи нама мисо Кодзибидзин» объемом 650 и 325 граммов.

В компании говорят: «Мы получили уведомление от клиента о том, что он обнаружил инородное вещество. Когда мы провели проверку этого товара, мы обнаружили, что в пасту попали какие-то насекомые, предположительно тараканы».

Пока не ясно, на каком этапе производство в товар могли попасть насекомые.

Резюмируется: «До настоящего времени мы не получали сообщений об ухудшении здоровья людей. Мы приносим наши искренние извинения за любые неудобства и волнения, которые могут испытывать наши клиенты, бизнес-партнеры и другие стороны».

Ранее в Японии люди массово отравились БАДами.