Леонид Климов использовал «Имэксбанк» для мутных финансовых схем, - СМИ

На Леонида Климова подал в суд Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Речь идет о возмещении убытков акционерного общества «Имэксбанк» на сумму около 8,4 млрд гривен. Об этом сообщает Антикор.

Леонид Климов — народный депутат пяти созывов. С 2010 по 2014 год Леонид Климов был внештатным советником экспрезидента Виктора Януковича. С 2006 по 2014 год Леонид Климов был народным депутатом от «Партии регионов».

Собраны доказательства о выводе менеджментом средств из «Имэксбанка» в пользу Леонида Климова с использованием схем кредитования людей, связанных с бывшим нардепом и имевших неудовлетворительное финансовое состояние, говорится в сообщении.

Несмотря на невозврат кредитов, с 2013 года «Имэксбанка» неоднократно предоставлял данным людям отсрочки от уплаты и вывоз высоколиквидного обеспечения. В частности — элитные дачные коттеджи в Одесской области, коммерческая недвижимость, депозитные средства. По итогу, единственным обеспечением по кредитным соглашениям остался стадион «Черноморец» со стоимостью значительно ниже задолженности по кредитам.

Также в «Имэксбанка» заменили недвижимость и право собственности на недостройки по 13 кредитным соглашениям фиктивным залогом. Из-за этой схемы «Имэксбанк» потерял залог более чем на два млрд грн.