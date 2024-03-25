Денис Костржевский и Олег Закорчемный (Спиженко): хапуги из аеропорта «Київ» продолжают воровать, - СМИ

Председатель Совета директоров международного аэропорта «Киев» (Жуляны) Денис Костржевский сбежал из Украины за 9 дней до начала вторжения РФ. В Испании Денисом Костржевский оформил доверенность на управление грязным бизнесом и распоряжение наворованным имуществом на Олега Орестовича Закорчемного, сообщает ОРД.

Денис Костржевский сбежал на частном самолете Hawker 850XP бортовой номер TC-MFY в 15.07. Ранее в Марбелье (Испания) за ​​$8 млн. он приобрел у Дмитрия Фирташа виллу на берегу Средиземного моря. Его семья уехала через Беларусь.

Денис Костржевский является владельцем и руководителем в таких компаниях, как: ООО «Мастер-Авиа» (управляющая компания международного аэропорта «Киев»), компания управления активами «Ника-инвест», ООО «НОТ», ООО «Левобережье Плюс», ООО «Инвестиционный союз ЛЫБИДЬ», ООО «Строительная компания „Горжилстрой“, ЧАО „Миоритм“, ООО „Юститан“, ООО „Юниверсал Плюс“ и ООО „Центр современных инвестиционных решений“, ООО „Медирадиопрепарат“, страховая компания „Экспо Страхование“, ООО Управляющая компания „Юкрейниан Сити Сервис“, ООО „Эксплуатирующая организация“ ГОЛОСЕЕВО».

Принявший у беглеца все дела Олег Закорчемный тут же основал организацию «Благотворительный фонд «Мир Любовь Забота» (код ЕГРПОУ 44676918). В сети не удалось найти ни одного упоминания о деятельности этого фонда. Но, как пишет ОРД, «общеизвестно, что в Украине благотворительная деятельность часто является прикрытием для получения „черного нала“, чем, по всей вероятности, Закорчемный занимается для Костржевского». Также Олег Закорчемный является руководителем ООО «Медицинский центр «ДОК ЛАЙФ» (код ЕГРПОУ 44088676), конечным бенефициаром которого является все тот же Денис Костржевский.

В свое время в 2009 г., вероятно, для более успешного ведения дел Олег Закорчемный менял фамилию по фамилии жены — Олег Спиженко. К слову, Наталья Спиженко является дочерью Юрия Спиженко, первого министра здравоохранения Независимой Украины (1989-1994).

К сказанному можно добавить, что Денис Костржевский в свое время был в одном избирательном списке с Виктором Медведчуком, Нестором Шуфричем и Юрием Бойко.

Итак, резюмирует ОРД, «Олег Закорчемный получил в управление бизнес Дениса Костржевского, а по факту карт-бланш на управление финансовых вопросов и черной кассы и сделки с имуществом: заключать договоры купли-продажи или передавать в уставные фонды шесть земельных участков общей площадью 1,52 га. и два нежилых здания площадью 28,6 тыс. кв.м.».