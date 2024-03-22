Фьюри рассказал, будет ли сражаться в реванше с Усиком

Тайсон Фьюри нацелен провести оба поединка против Александра Усика, оговоренных в контракте.

По словам британского боксера, после их первого поединка до конца этого года они должны провести реванш, на котором уже не будет пояса IBF.

«Я знаю, что люди хотят получить поединок со мной. Но когда я одолею Усика, я стану абсолютным чемпионом. И потом я сражусь с ним снова. Насколько я понимаю, один титул будет отобран. Так что у меня будет два боя с Александром Усиком в этом году», — сказал Фьюри в комментарии The Stomping Ground.

Бой Усика с Фьюри должно состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, Фьюри пригрозил Усику.