Фьюри пригрозил Усику

Тайсон Фьюри решил в очередной раз пригрозить своему будущему сопернику в бою за титул абсолютного чемпиона мира Александру Усику.
Обладатель пояса по версии WBC в супертяжелом весе опубликовал у себя в Instagram фрагмент подготовки украинца к поединку, добавив в комментариях оскорбительное, самоуверенное заявление.
Британец назвал чемпиона WBA, WBO и IBF жиробасом и пообещал переломать украинцу кости.
«Усик, ты со своим напарником ну прям как два жирных коротышки. Тренируй свой пресс — искрошу в лапшу», — написал британский боксер.
Бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Напомним, Фьюри рассказал, за сколько раундов нокаутирует Усика.