Фьюри пригрозил Усику

Тайсон Фьюри решил в очередной раз пригрозить своему будущему сопернику в бою за титул абсолютного чемпиона мира Александру Усику.

Обладатель пояса по версии WBC в супертяжелом весе опубликовал у себя в Instagram фрагмент подготовки украинца к поединку, добавив в комментариях оскорбительное, самоуверенное заявление.

Британец назвал чемпиона WBA, WBO и IBF жиробасом и пообещал переломать украинцу кости.

«Усик, ты со своим напарником ну прям как два жирных коротышки. Тренируй свой пресс — искрошу в лапшу», — написал британский боксер.

Бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, Фьюри рассказал, за сколько раундов нокаутирует Усика.