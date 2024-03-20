Названо главное правило крепкого сна

Эксперт по физиологии сна из Королевского колледжа в Лондоне Гай Медоуз поделился секретом. Он поведал, как сделать так, чтобы спать качественно.

По его словам, отход ко сну и пробуждение в одно и то же время являются важнейшим фактором крепкого сна.

Отмечается, что продолжительность ночного отдыха при этом имеет второстепенное значение.

Ученый информирует, что в стремлении к восьмичасовому регулярному сну нет ничего плохого.

В то же время, как сообщается, режим ночного отдыха более важен для обеспечения его качества.

Поясняется, что об этом говорят результаты исследования ученых из университета Монаша в Мельбурне, Гарвардской медицинской школы и университета Манчестера.

В ходе своей работы специалисты изучили специфику сна шестидесяти тысяч участников.

В итоге они узнали, что у людей, которые регулярно засыпают и встают в одно и то же время, риск летального исхода от всех причин снижен на 48%.

Указывается на то, что строгий график ночного отдыха способствовал снижению вероятности преждевременного ухода из жизни по причине ардиометаболических заболеваний (таких как инсульт и инфаркт миокарда) на 22-57%.

Сказано, что высокая общая продолжительность сна не продемонстрировала аналогичной пользы для здоровья.

Гай Медоуз резюмирует, что верный момент времени для отхода ко сну или пробуждения может варьироваться в пределах одного часа. Пробуждение между 7-00 и 8-00 считается регулярным, а в период с 7-00 до 10-00 не является таковым.

Ранее стало известно, в каком возрасте люди начинают видеть сны.