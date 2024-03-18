Игорь Стаковиченко («Стакан»): конвертатор, который прикрывается адвокатской деятельностью?

Одним из крупнейших конвертаторов Украины и Киева якобы считается киевский адвокат Игорь Стаковиченко. По информации издания Антикоррупционная правда, он якобы имеет криминальное прозвище «Стакан».

Интересно, что офис Игоря Стаковиченко находится в самом деловом центре столицы, на 8 этаже в Бизнес центре IQ.

Издание утверждает, что якобы общий оборот конвертационного центра Игоря Стаковиченко составляет более 40 миллиардов гривен в год.

«Услугами по минимизации налогов через „Стакана“ пользуются компании, которые задействованы в „Большом Строительстве“. Поэтому у правоохранительных органов нет претензий к конвертаторам Стаковиченко», — пишет издание.

СМИ также заявляют, что якобы Игорь Стаковиченко владеет одним из самых дорогих элитных ресторанов Киева — Villa Riviera (расположен возле яхт-клуба на Осокорках). А еще год назад Игорь Стаковиченко якобы купил премиум яхту Leopard 51 Powercat за 1 000 000 долларов.

Это яхта, якобы принадлежащая Игорю Стаковиченко

Также Игорь Стаковиченко якобы владеет домом в Конча-Заспе площадью более 800 квадратных метров. Цена такого жилья стартует от 3 миллионов долларов.

Это дом, якобы принадлежащий Игорю Стаковиченко

Кроме того Антикоррупционная правда утверждает, что якобы покрывают схемы Игоря Стаковиченко по минимизации налогов глава налоговой Евгений Олейников и министр экономики Алексей Любченко.